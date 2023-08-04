فودة يزور مسجد قابوس ودار الأوبرا السلطانية وسوق مطرح التراثى

زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد السلطان قابوس ودار الأوبرا السلطانية وسوق مطرح التراثى وقصر العلم بمدينة مسقط وذلك

في ختام زيارتة الى سلطنة عمان وبعد مشاركتة في فعاليات المنتدى الثالث للسياحة والتراث بمدينة صلالة ،

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بجولة ميدانية بمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان،

زار من خلالها العديد من المزارات الدينية والسياحية والتراثية ومنها مسجد السلطان قابوس و دار الأوبرا السلطانية وسوق مطرح التراثى وقصر العلم بمدينة مسقط ،

وأعرب المحافظ عن شكره وامتنانه للدعوة الكريمة من قبل محافظ ظفار ورئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي كما أثنى على مجهودات كافه القائمين على هذا المنتدى العربي الهام وانشطته المختلفة التي من شانها الارتقاء بالتعاون السياحي والثقافي بين الدول العربية ،

متمنيا تفعيل هذه اللقاءات عن طريق تبادل الوفود المصرية العمانية

، رافق المحافظ في جولتة وفد السفارة المصرية والملحق العسكرى المصرى بسلطنة عمان .

مسجد قابوس

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