د.أحمد عمر هاشم يكشف لأول مرة: مارست كرة القدم والمصارعة

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أنه كان يمارس الرياضة في الصغر خاصة في مرحلة الابتدائية والثانوية العامة.

أوضح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنه لعب كرة القدم خاصة في المرحلة الابتدائية أما في مرحلة الثانوية العامة فكان يمارس لعبة المصارعة.

كشف هاشم عن هواياته قائلا: كتبت قصة قصيرة في عمر الـ11 عاما، كما أكد أنه يستمع إلى التليفزيون والسينما وبالأخص المسلسلات والأفلام الدينية وكان آخرها مسلسل أبوحنيفة الذي أتقنه الفنان الراحل محمود يس.

ولأول مرة خلال اللقاء، ألقى د. احمد عمر هاشم أبياتا من الشعر، كما تطرق خلال اللقاء الحصري إلى العديد من المناطق الخلافية كالحجاب والطلاق الشفهي وأين توجد رأس الحسين وجسد السيدة زينب.

كما رد على الاتهامات المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكشف أركان الصوفية منددا بجريمة حرق المصحف الشريف في السويد.