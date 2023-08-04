عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يا تري وصل كام.... شوف أسعار الذهب النهاردة |فيديو

اسعار الذهب
اسعار الذهب

شهدت  أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة تراجع علي مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية2,165 جنيه للجرام.

تعد هذه الفترة هى الوقت الأنسب للشراء خاصة أن الذهب سجل مستوي انخفاض كبير منذ بداية أغسطس بعد أن وصل فى وقت سابق ل 2800جنيها للذهب عيار 21.

رصدت عدسة صدي البلد أسعار الذهب في سوق الذهب بالقناطر الخيرية.

 في البداية قال محمد فؤاد أحد تجار الذهب  سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا نحو 2474 جنيهًا ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو  2259جنيهًا، وعيار 21 الأكثر تداول 2165 جنيهًا للجرام.

وأضاف فؤاد بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1855، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1437جنيهًا، والجنيه الذهب سجل اليوم الجمعة 17248جنيه، وسجلت أوقية الذهب نحو 1933 دولار.

https://fb.watch/mcS-bukkoA/?mibextid=9R9pXO

أسعار الذهب الاسواق الأسواق المصرية الذهب النهاردة الجنيه الذهب الذهب عيار 18 الذهب عيار 22 الذهب عيار 24 الساعات القليلة الماضية تجار الذهب جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 14 عدسة صدى البلد مصري وقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب الزمالك السابق: أعضاء مجلس الإدارة قرروا البقاء في مقاعدهم

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

سنوات من الجهد.. صدى البلد يكشف كواليس رحيل عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

أخطر 48 ساعة في الأهلي| إقالة أبوعبلة وعبدالحفيظ ليست الأخيرة.. وابحث عن حرب السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

المدرسين كلهم يشهدولي بالتفوق.. القصة الكاملة لـ طالبة الـ4.5 في المائة

أحمد عمر هاشم: من يهاجم الأزهر عدو أو جاهل.. والشعراوي كان صديقي

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

عمال مصر يشارك بالندوة القومية "العناقيد الاقتصادية وأهميتها في النهوض بالتشغيل" بالأردن

الباز: حرق المصحف أصبح ظاهرة ممنهجة ولم يعد حوادث فريدة

د.أحمد عمر هاشم: من يشكك في الاسراء والمعراج لا يؤمن بالكتاب والسنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ماسك لشدّ الوجه.. تعرف عليه

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين تثير جدلا بـ التاتو

بعد حفل خطوبتها.. 10 صور لابنة تامر هجرس تثير الجدل بجمالها

في خطوتين.. هل يمكن علاج حمو النيل بالفازلين؟

فيديو

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

تنبيه هام لطلاب الثانوية العامة.. اعرف خطوات التظلمات

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ