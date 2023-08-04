يا تري وصل كام.... شوف أسعار الذهب النهاردة |فيديو

شهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة تراجع علي مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية2,165 جنيه للجرام.

تعد هذه الفترة هى الوقت الأنسب للشراء خاصة أن الذهب سجل مستوي انخفاض كبير منذ بداية أغسطس بعد أن وصل فى وقت سابق ل 2800جنيها للذهب عيار 21.

رصدت عدسة صدي البلد أسعار الذهب في سوق الذهب بالقناطر الخيرية.

في البداية قال محمد فؤاد أحد تجار الذهب سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا نحو 2474 جنيهًا ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2259جنيهًا، وعيار 21 الأكثر تداول 2165 جنيهًا للجرام.

وأضاف فؤاد بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1855، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1437جنيهًا، والجنيه الذهب سجل اليوم الجمعة 17248جنيه، وسجلت أوقية الذهب نحو 1933 دولار.

https://fb.watch/mcS-bukkoA/?mibextid=9R9pXO