نبيل نعيم: الجماعات التكفيرية ضربت يدي بالسيف بسبب معارضتي لها .. فيديو

كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، عن شهادته بشأن التنظيمات التكفيرية.

وقال خلال لقائه ببرنامج " الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة،:" أولاً أنا خريج دار علوم، ولدي خلفية شرعية، ففي البداية عندما ارتفع رتم التكفير، كنت ضد التكفير ولدي قضية شهيرة في الإسكندرية قتل فيها أحد التكفيريين وتم حبسي شهرين لردي علي الفكر التكفيري في الإسكندرية".

وتابع:" ولم يكن هناك تصوير فكان يتم النسخ بالكربون، وعندما طلب مني أحد التكفيريين أن أترك الإسكندرية وأن أعود للقاهرة رفضت، فضربوني بالسيف خبطوا يدي بالسيف وأنا أصلي".

وأكمل:"كانت هذه الواقعة في عام 1979، لردي المتكرر علي الجماعات والأفكار التكفيرية، وسبب تركي للجماعات التكفيرية، ارتفاع رتم التكفير، لأن المعارضة والعنف أيام السادات كان أساسه التحفظ، ولم يكن الخروج وتكفير الحاكم".