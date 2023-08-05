هند سعيد صالح: العلاقة الإنسانية بين أبي وعادل إمام لم تتأثر خلال فترة عملهما معا

حلت هند سعيد صالح، ضيفة ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة المحور، للحديث عن والدها وحياته الشخصية في ذكري رحيله.

وكشفت هند خلال حواره بالبرنامج، العلاقة الإنسانية بين سعيد صالح وعادل إمام، مضيفة:" العلاقة الإنسانية بين سعيد صالح وعادل إمام لم تتأثر خلال فترة عملهما معا".

وأضافت:" سعيد صالح وعادل امام لم يكونوا مجرد زملاء مهنة ولكنهم كانوا صحاب خارج العمل، متابعة:"الزعيم تدخل وطلب من علاء مبارك علاج أبي علي نفقة الدولة".

وأكملت:""سعيد صالح لم يشغل باله بأجر أو التربع علي النجومية طوال الوقت، بل كان يأخذ التمثيل كمتعة بعيدا عن فكرة النظر للبطولة وترتيب الأسماء".