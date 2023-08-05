عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نبيل نعيم: سلمت لأسامة بن لادن شيك بـ 2 مليون دولار.. فيديو

نعيم
نعيم

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن أسامة بن لادن كان يحب أيمن الظواهري جدًا ويثق فيه كثيرًا، لدرجة أن أيمن الظواهري إذا طلب من بن لادن 25 ألف دولار، كان يعطيه 50 ألف دولار.

txt

نبيل نعيم: عمر عبدالرحمن كان "حصّالة" فلوس.. فيديو

txt

نبيل نعيم يكشف مخطط قتل السادات على يد الإسلامبولي.. فيديو

وأضاف نبيل نعيم خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news: "نقلت لأسامة بن لادن شيك بـ 2 مليون دولار من السعودية، وسلمته له في الخارج، أرسل هذا الشيك شخص من أصدقاء بن لادن في السعودية، وطلب مني أن أسلم الشيك لأسامة في يده".

 

وأوضح نبيل نعيم، أن أصدقاء أسامة بن لادن كانوا مثله مليارديرات، لافتا إلى أن رحلته في أفغانستان استغرقت 3 سنوات، سافر إلى أفغانستان في عام 1988، ومن ثم عاد إلى مصر في عام 1991م، وألقي القبض عليه في مصر ضمن "العائدون من أفغانستان".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية: نستطيع توقع حالة الطقس لمدة 3 شهور

تشاد تكشف موقفها من التدخل العسكري في النيجر

ذكر يعادل قيام الليل .. 14 كلمة أوصى بها النبي

نتائج مالية مخيبة لشركة كوالكوم تدفعها لمجال الذكاء الاصطناعي.. القصة الكاملة

10 آلاف جنيه .. الأسعار الجديدة لـ MG 5 بالسوق المصري

الأرصاد تكشف عن سبب التغيرات فى أحوال الطقس خلال الفترة الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

جالسا على كرسي.. محمد منير يبدأ حفله بالعلمين بـ الرزق على الله

أسما إبراهيم تعلن الانفصال عن خطيبها.. آخر صور جمعت بينهما

لن تتوقع أضرار القهوة على الأطفال والحامل.. أحترس من الإفراط منها

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ