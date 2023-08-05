نبيل نعيم: سلمت لأسامة بن لادن شيك بـ 2 مليون دولار.. فيديو

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن أسامة بن لادن كان يحب أيمن الظواهري جدًا ويثق فيه كثيرًا، لدرجة أن أيمن الظواهري إذا طلب من بن لادن 25 ألف دولار، كان يعطيه 50 ألف دولار.

وأضاف نبيل نعيم خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news: "نقلت لأسامة بن لادن شيك بـ 2 مليون دولار من السعودية، وسلمته له في الخارج، أرسل هذا الشيك شخص من أصدقاء بن لادن في السعودية، وطلب مني أن أسلم الشيك لأسامة في يده".

وأوضح نبيل نعيم، أن أصدقاء أسامة بن لادن كانوا مثله مليارديرات، لافتا إلى أن رحلته في أفغانستان استغرقت 3 سنوات، سافر إلى أفغانستان في عام 1988، ومن ثم عاد إلى مصر في عام 1991م، وألقي القبض عليه في مصر ضمن "العائدون من أفغانستان".