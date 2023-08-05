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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتجعله أكثر احتشاما.. كيف عدلت أنغام على التصميم الأصلي لفستانها بحفل جدة؟

أنغام
أنغام

شاركت النجمة أنغام فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة خلال إحيائها حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات ليالي جدة.

 

تفاصيل إطلالة أنغام بجدة

 

واختارت أنغام فستان طويل كت وعليه قطعة من الدانتيل الشفاف باللون الاسود، وبرسومات بالوان مبهجة من الأسفل، ويتوسطه حزام من الجلد باللون الاسود.

 

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وكان فستان أنغام من تصميم مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد من مجموعته لربيع وصيف 2022.

 

واجرت الفنانة أنغام تعديلا على التصميم الأصلي للفشتان فقامت بغلق فتحة الصدر لتجعلها أضيق وتخفي من منطقة الصدر لتجعله اكثر أحتشاما .

 

وقامت أنغام بلم خصلات شعرها إلى الوراء وتركته منسدلا على ظعرها مع ترك بعض الخصلات البسيطة على وجهها.

 

واكملت  أنغام إطلالتها ببعضاللمسات الناعمة من المكياج،فقد اختارت احمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكرا والكحل الاسود والسموكي ايز لتبرز منجمال تينيها.

 

ولم تتكلف انغام في إرتداء الإكسسورات،فقد اهتارت اساور وقرطين باللون الذهبي، مع خاتم انيق بحجر باللون الأسود.

التصميم الأصلي للفستان
أنغام
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