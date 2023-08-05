بركات: أوجه الشكر لـ عبدالحفيظ على ما قدمه.. وأتوقع نجاح بيبو بالأهلي



وجه محمد بركات، الشكر لـ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على ما قدمه خلال سنوات تواجده بمنصبه في النادي.



وأكد بركات عبر برنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور)، أن سيد عبدالحفيظ قدم مردودا رائعا خلال فترة تواجده كمدير كرة بالنادي الأهلي.



وأشار بركات إلى أن عبدالحفيظ كان امتدادا لطارق سليم وثابت البطل، كواحد من أفضل الأشخاص الذين شغلوا منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر التاريخ، ونجح في السيطرة على (أوضة اللبس) داخل النادي.



وعن تعيين خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لسيد عبدالحفيظ، فأوضح بركات بأن بيبو أمامه مهمة شاقة داخل النادي، ومن المتوقع نجاحه، وأن يصبح امتدادا لمديريين الكرة الكبار داخل الأهلي، خاصة وأنه يستحق تلك المكانة.