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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل  لتواصل ‏تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قررت السعودية وروسيا ‏خفضا للإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، مما زاد من مخاوف نقص المعروض.‏


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.3%، لتسجل عند ‏التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.27 دولار، أو 1.6%، ليسجل عند التسوية 82.82 دولار للبرميل.‏
وحقق الخامان القياسيان أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل نيسان.‏


وقالت السعودية في بيان  إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاجها من النفط ‏بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر أيلول، وتركت الباب مفتوحا أمام ‏تمديد آخر. وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميا ‏الشهر المقبل.‏


وكتب محللو ‏UBS‏ في مذكرة "مع تمديد خفض الإنتاج، نتوقع عجزا بالسوق يزيد ‏على 1.5 مليون برميل يوميا في سبتمبر بعد عجز يقدر بنحو مليوني برميل يوميا ‏في يوليو وأغسطس ‏


وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم ‏الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو ‏‏2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.‏


ولم يشهد اجتماع اللجنة إدخال أي تغييرات على سياسة الإنتاج. وأضافت المذكرة ‏الصادرة عن يو.بي.إس أن اللجنة أشارت إلى أنها قد تتخذ إجراءات إضافية في ‏أي وقت، مما قد يعني تخفيضات إضافية إذا ساءت ظروف السوق.‏


وتأثرت أسعار النفط بالبيانات الصادرة  التي أظهرت أن الاقتصاد ‏الأميركي حافظ على وتيرة متوسطة لنمو الوظائف في يوليو تموز، لكن الارتفاع ‏القوي في الأجور وتراجع معدل البطالة إلى 3.5% عكسا استمرار قوة سوق ‏العمل.‏


بالإضافة إلى ذلك، تراجعت أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو بصورة أكبر مما كان ‏يعتقد في البداية في يوليو، ورفع بنك إنكلترا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في ‏‏15 عاما اول أمس الخميس.‏

الوسيط الأميركي العقود الآجلة لخام برنت العقود الآجلة معدل البطاله غرب تكساس الوسيط ارتفعت أسعار النفط

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