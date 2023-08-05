النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل لتواصل ‏تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قررت السعودية وروسيا ‏خفضا للإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، مما زاد من مخاوف نقص المعروض.‏



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.3%، لتسجل عند ‏التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.27 دولار، أو 1.6%، ليسجل عند التسوية 82.82 دولار للبرميل.‏

وحقق الخامان القياسيان أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل نيسان.‏



وقالت السعودية في بيان إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاجها من النفط ‏بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر أيلول، وتركت الباب مفتوحا أمام ‏تمديد آخر. وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميا ‏الشهر المقبل.‏



وكتب محللو ‏UBS‏ في مذكرة "مع تمديد خفض الإنتاج، نتوقع عجزا بالسوق يزيد ‏على 1.5 مليون برميل يوميا في سبتمبر بعد عجز يقدر بنحو مليوني برميل يوميا ‏في يوليو وأغسطس ‏



وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم ‏الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو ‏‏2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.‏



ولم يشهد اجتماع اللجنة إدخال أي تغييرات على سياسة الإنتاج. وأضافت المذكرة ‏الصادرة عن يو.بي.إس أن اللجنة أشارت إلى أنها قد تتخذ إجراءات إضافية في ‏أي وقت، مما قد يعني تخفيضات إضافية إذا ساءت ظروف السوق.‏



وتأثرت أسعار النفط بالبيانات الصادرة التي أظهرت أن الاقتصاد ‏الأميركي حافظ على وتيرة متوسطة لنمو الوظائف في يوليو تموز، لكن الارتفاع ‏القوي في الأجور وتراجع معدل البطالة إلى 3.5% عكسا استمرار قوة سوق ‏العمل.‏



بالإضافة إلى ذلك، تراجعت أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو بصورة أكبر مما كان ‏يعتقد في البداية في يوليو، ورفع بنك إنكلترا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في ‏‏15 عاما اول أمس الخميس.‏