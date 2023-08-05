السيطرة على حريق محول كهرباء بمنطقة فلل الجامعة في الزقازيق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب بمحول كهرباء بمنطقة فلل الجامعة بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمحول كهرباء وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمحول كهرباء بمنطقة فلل الجامعة بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق دون وقوع إصابات او خسائر في الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.