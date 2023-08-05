مؤتمر طارئ في إسرائيل لبحث أمر يتعلق بالنظام

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مؤتمرًا طارئًا انعقد في إسرائيل لبحث أمر يتعلق بالنظام الإسرائيلي .

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "عقد حوالي 100 من كبار المسؤولين السابقين في المنظومة الأمنية الجمعة مؤتمرًا طارئًا ناقشوا فيه أساليب العمل لحماية المحكمة العليا والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية في حالات انهيار النظام في إسرائيل".

وبحسب الصحيفة العبرية، ناقش المجتمعية أساليب العمل، خاصة في حالة اتخاذ قرار بعدم الانصياع لقرارات المحكمة العليا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت الخميس، أن أعضاء " الكنيست " من "الحريديم" هددوا بتفكيك الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو .



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ أعضاء "الحريديم" أنهوا في الأسبوع الماضي مؤتمر الصيف للجلسة الأولى لـ"الكنيست" دون سن قانون التجنيد الذي وعدوا به ناخبيهم.