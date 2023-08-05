برشلونة يستهدف صفقة من الملاعب الألمانية

يستهدف نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع صفقة من الدوري الألماني، وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للصحفي الإيطالي الموثوق فابرزيو رومانو، والذي كشف عبر حسابه على "تويتر" عن اتفاق برشلونة مع نادي فرايبورج الألماني على ضم نوح دارفيتش “نوح درويش”، صاحب ال16 عاما، من ذو أصول عراقية.

وأشار فابريزيو رومانو في حديثه، إلى أن نادي برشلونة، سيدفع 3 ملايين يورو مقابل التعاقد مع لاعب الوسط الألماني، على أن يتضمن العقد بعض الحوافز الإضافية.

فيما ستبلغ القيمة الكاملة للصفقة 5 ملايين يورو.

ويسعى نادي برشلونة بقيادة الرئيس خوان لابورتا، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث ارتبط اسمه أيضا بالتعاقد مع بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي لتعويض رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي المحتمل.