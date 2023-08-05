البيت الأبيض يكشف عن موقفه من محادثات السعودية بشأن أوكرانيا

قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن البيت الأبيض لا يتوقع "نتائج ملموسة" من الاجتماع العالمي حول كيفية حل الحرب الأوكرانية المنتظر عقده في مدينة جدة السعودية.

وأضاف كيربي، في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا: "جزء من هدفنا يتمثل في كشف المزيد للمجتمع الدولي لصيغة السلام التي يطرحها الرئيس زيلينسكي ومحاولة حشد بعض الدعم لذلك لها".

وتابع :"أن ما يسمى بـ "صيغة السلام" عبارة عن خطة من 10 نقاط كان الرئيس الأوكراني يروج لها منذ الخريف الماضي ، على أساس الوصول إلى السلام من خلال ضمان أمن الغذاء والطاقة ، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا بالكامل (من بين أمور أخرى)".

وأضاف كيربي أن قمة جدة، ستناقش أمر السلام، وقد تصل إلى شيء.

وذكر :"لم يظهر بوتين أي مؤشر على استعداده للتفاوض - بل على العكس تماما ".

من المقرر أن تبدأ محادثات دولية حول كيفية حل الحرب الأوكرانية في مدينة جدة السعودية، وفق ما ذكرت صحف عدة.

وسترسل الصين مندوبًا ، بعد رفض دعوة سابقة لها لحضور القمة الأولى في كوبنهاجن.

وحول ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل في أن تمهد المحادثات الطريق لعقد قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا هذا الخريف.

لكن الولايات المتحدة لا تضع توقعات متفائلة وفق ذلك.