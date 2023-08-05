تشكيل قطاع البراعم بنادي المنيا لموسم 2023/2024

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي ، برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر تشكيل قطاع البراعم لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بقيادة ك.عبدربه شقراني كمديرًا للقطاع .

ويقود مهمة فريق ٢٠١٠ ك. محمد عمر كمديرًا فنياً، ك. عمرو فرغلي مدرباً عاماً.

ويتولى مهمة تدريب فريق ٢٠١١ ك. سمير فاضل مدير فني، ك. أسامه عبدالحكيم مدرب عام.

كما يقود تدريب فريق ٢٠١٢ ك. أحمد ابو بكر الجوهري مديرا فنيا، وك. محمد عبدالقادر مدرب عام.

ويقود فريق ٢٠١٣ ك. محمد حنفي مديراً فنياً، ك. أحمد علاء نيمو مدرباً عاماً.

ويقود فريق ٢٠١٤ ك. محمد عبدالغني مديراً فنياً، ك. محمود حسن مدرب عام.

وفي حراسة المرمى يقود التدريب كل من: ك. محمد يسري، ك. عمرو أبو الغيط، وأخصائي علاج طبيعي د. شعبان أحمد، وإداري القطاع ك. ثروت سعد، ويقوم بالإشراف على فرق القطاع شادي عادل، و هاني صدقي عضوا مجلس الإدارة.