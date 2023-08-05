لسكان المناطق غير الآمنة.. إنشاء 250 ألف وحدة للسكن البديل| تفاصيل

أكّد الكاتب محمد حمادة، أهمية إنشاء 250 ألف وحدة للسكن البديل، لسكان المناطق غير الآمنة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة للقضاء على المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطني تلك الوحدات في مناطق حضارية عصرية تحقق لهم جودة الحياة.

وأضاف محمد حمادة خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنّ الدولة المصرية، وبدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، اقتحمت ملف القضاء على العشوائيات المستمر منذ عقود.

وبيّن الكاتب الصحفي، أنّ مصر بدأت تساعد الدول العربية في تعزيز البنية التحتية وإقامة المشروعات العملاقة بعدما قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال.

واختتم محمد حمادة، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في مشروعات البنية التحتية، وحلت مشكلة الإسكان التي عانى منها المجتمع المصري لسنوات طويلة.

