محمد حمادة: الاهتمام بصحة المواطن على رأس أولويات الدولة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم في اهتمام المجتمع المدني بالمجال الصحي ، موضحا أن ذلك سيساهم في رفع المعاناة عن المواطن.

وأضاف الكاتب الصحفي محمد حمادة ، خلال لقائه ببرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي ، أن محافظة اسيوط من ضمن أكثر المحافظات التي تضم اعداد كبيرة من الاسر الاولى بالرعاية ، وبالتالي فإنها تضم عدد كبير من الجمعيات الاهلية وسيكون التعامل معاها خطوة لتقليل قوائم الانتظار .

وتابع ، ان الاهتمام بصحة المواطن المصري على رأس اولويات الدولة ، وهناك تطوير في المنظومة الصحية ووعي بالمجال الصحي .