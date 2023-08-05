عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الباكستانية تعتقل رئيس الوزراء السابق عمران خان

رئيس الوزراء السابق
رئيس الوزراء السابق عمران خان

اعتقلت الشرطة الباكستانية، رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد صدور حكم بإدانته في وقت سابق من اليوم السبت، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأصدرت محكمة باكستانية في وقت سابق من اليوم السبت، حكما بالسجن 3 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان.

ووجه عمران خان انتقادات لاذعة للجيش الباكستاني، بالقول إنه مرعوب من انتخابات يُتوقع إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري 2023.

وقال "خان" في حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الأول، أن باكستان يقودها "الفاشيين" بأنهم يقودون البلاد إلى "عصور الظلام".

وانتخب عمران خان في عام 2018 إلا أن البرلمان الباكستاني أطاح به العام الماضي قبل أن يكمل مدته في السلطة.

الشرطة الباكستانية تعتقل عمران خان الشرطة الباكستانية عمران خان عصور الظلام الفاشيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

عاجل| عاصفة ترابية وأمطار رعدية تجتاح تلك المناطق.. الأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

وزير التجارة والصناعة يبحث مع كبريات الشركات التركية فرص الاستثمار في مصر

تشريعية النواب تطالب بإصدار تشريع عربى لتجريم الترويج للمثلية والشذوذ

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف وقرار عاجل من محافظة القاهرة| صور

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

تداعيات انقلاب النيجر.. محاولات لمنع تنامي الكارثة

100 يوم صحة.. تقديم 166 ألفا و382 خدمة في جميع التخصصات الطبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار القهوة على الريق.. لن تتوقع المخاطر

في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... خرافات شائعة عنها

طريقة عمل مبكبكة ليبي| أحلى من الجاهز

بنتي اترفضت من المدرسة ... أب يثير الجدل بالاسباب

فيديو

شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

هل غدر الأهلي بـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من منصب مدير الكرة|فيديوجراف

معلومات لأول مرة عن حب عمرو دياب الجديد.. من هي داليدا الخال؟

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ