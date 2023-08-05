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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة.. بنتي اترفضت من المدرسة.. أب يثير الجدل بالأسباب... تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بالخطوات.. كيف يمكن علاج ضربة الشمس بالخل

يمكن علاج ضربة الشمس بالخل، حيث يساهم استخدام خل التفاح في علاج ضربة الشمس على تجديد المعادن والإلكتروليتات المفقودة في العرق، مثل البوتاسيوم والمغنسيوم.

جسمها مستطيل| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور و الفيديوهات للفنانة نانسي عجرم، وذلك من أحدث ظهور لها وخلال إحيائها حفلا غنائيا في بيروت.

احذره.. لهذه الأسباب نصاب بمشاكل القولون العصبي

تعتبر متلازمة القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء، وتشمل أعراض المرض تقلصات وألم في البطن وانتفاخ وغازات وإسهال أو إمساك أو كليهما.

بنتي اترفضت من المدرسة ... أب يثير الجدل بالاسباب

حرص أحدى رواد مواقع التواصل الأجتماعي على نشر صورة من جواب رفض دخول أبنته إحدى المدارس الدولية، لأسباب غير وقعية كما وصفها البعض.

فستان زوجة ماجد المصري يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

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