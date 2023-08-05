نشرة المرأة و الصحة.. بنتي اترفضت من المدرسة.. أب يثير الجدل بالأسباب... تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يمكن علاج ضربة الشمس بالخل، حيث يساهم استخدام خل التفاح في علاج ضربة الشمس على تجديد المعادن والإلكتروليتات المفقودة في العرق، مثل البوتاسيوم والمغنسيوم.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور و الفيديوهات للفنانة نانسي عجرم، وذلك من أحدث ظهور لها وخلال إحيائها حفلا غنائيا في بيروت.

تعتبر متلازمة القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء، وتشمل أعراض المرض تقلصات وألم في البطن وانتفاخ وغازات وإسهال أو إمساك أو كليهما.

حرص أحدى رواد مواقع التواصل الأجتماعي على نشر صورة من جواب رفض دخول أبنته إحدى المدارس الدولية، لأسباب غير وقعية كما وصفها البعض.

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.