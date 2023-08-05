يوسف مجدي: قدمت محتوى عن الطبخ والكورة قبل مكون "تيك توكر".. فيديو

قال يوسف مجدي صانع محتوى " زي مابقولك كده " ، إنه لم يكن لديه هذا الكم من المعلومات قبل دخوله السوشيال ميديا ، متابعا :" قررت اتعلم كل يوم معلومة واعلمها للناس ".

وتابع يوسف مجدي ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " والمذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، إنه كان يريد في البداية ان يبدأ محتواه على اليوتيوب ، موضحا انه جرب تقديم معلومات عن الطبخ والكورة ولكنه كان تائها في البداية .

وأوضح أن المحاولات المتكررة بينت له المجال الذي يحبه ، متابعا :" مكنتش اعرف في البداية أنا عاوز اكون تيك توكر ".