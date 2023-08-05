حريق وزارة الأوقاف والخسائر الناتجة عنه .. القصة الكاملة بالفيديو والصور

اندلع صباح اليوم، حريق في وزارة الأوقاف ، بمنطقة باب اللوق بوسط البلد ، بمحافظة القاهرة.

وشب الحريق التي تصاعدت نيرانه ودخانه إلى السماء ، في المبني القديم لديوان وزارة الأوقاف ، وتسبب في كثير من التلفيات الخشبية.

حريق وزارة الأوقاف

وعلى الفور ، تواجدت سيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده ، في المباني المجاورة ، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.

حريق وزارة الأوقاف

بدوره ، تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني والشيخ خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، موقع الحريق الذي نشب أعلى ديوان وزارة الأوقاف بباب اللوق للوقوف على حجم الخسائر الناتجة عن الحريق، ومتابعة جهود رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ووجه الشكر لرجال الحماية المدنية على فدائيتهم وتفانيهم في عملهم، وسرعة تحركهم وسيطرتهم على الحريق الذي شب بالدور الأخير علويًّا والغرف التي فوقه.

وأحال وزير الأوقاف موضوع الحريق للنيابة العامة والنيابة الإدارية بكتاب وزارة الأوقاف رقم (150 ص.ج) بتاريخ 5/ 8/ 2023م.

حصر التلفيات

وصرح الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات في حريق مبنى وزارة الأوقاف القديم بشارع صبري أبو علم بباب اللوق بالقاهرة.

وأكد “حسن” أن جميع حجج الوقف ومستنداته وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تماما ، مشيرا إلى أنه جار حصر أي تلفيات مادية بمعرفة اللجان المختصة المعنية.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد انتقلت بالكامل انتقالًا كليًّا إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة من أول يوليو 2023م.

حريق وزارة الأوقاف

بدوره ، قال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير أن المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، وكلف نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

السيطرة على الحريق

بينما كشفت معاينة أجهزة الأمن بالقاهرة لمبنى وزارة الأوقاف بعابدين عن نشوب حريق بالطابق الثاني بغرفة الكهرباء، امتد لـ 10 مكاتب أخرى دون وفيات أو إصابات.

وأنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة عابدين بالقاهرة من كارثة بعد نشوب حريق داخل المبنى التاريخي دون إصابات، حيث تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة عابدين بوسط القاهرة.

وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لموقع الحريق لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية التي سيطرت على النيران قبل أن تلتهم المبنى ودون إصابات أو وفيات وتم إجراء أعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى لبيان مدى تأثره بالحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

حريق وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف