برلماني: قناة السويس الجديدة أول إنجازات 30 يونيو بسواعد وإرادة مصرية

أكد لمهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح قناة السويس الجديدة شكل نقلة محورية في حركة الملاحة البحرية العالمية، والتي لم يستغرق إنشائها سوى عام واحد فقط، بفضل ما تحقق من التفاف وحشد شعبي حولها وهو ما عبر بقوة عن الاصطفاف الوطنى الحقيقي ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى، لافتا في ذكرى افتتاحها إلى أنها تعد أول مشروع قومي في مسيرة إنجازات دولة 30 يونيو بسواعد وإرادة مصرية، وتتمثل الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة لحركة التجارة العالمية كونه أقصر الطرق الملاحية بين الشرق والغرب.

وأضاف "العسال"، أن مشروع قناة السويس الجديدة ساهم بقوة في تحويل منطقة القناة لمركز لوجيستي عالمي للإمداد والتموين، إذ حرصت القيادة السياسية علي دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس من خلال استراتيجية شاملة وتعظيم لمكانتها من معبر تجاري لمركز صناعي ولوجيستي عالمي في ظل ما تقوم بها من تطوير لمشروع محور تنمية قناة السويس، بما يرسخ مكانتها كشريان لحركة التجارة العالمية، مشددا أن إيرادات القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة ويقدر ازدياد عوائد قناة السويس بما يقرب من 9 مليار دولار سنويا كأحد مصادر الدخل القومى المهمة، لاسيما وأن حفر قناة السويس الجديدة كانت ضمن أهم الأسباب التي أدت لهذا الإنجاز.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح قناة السويس الجديدة فكرة تعبر عن رؤية استراتيجية جادة للدولة، والتي حملت استشراق للمستقبل في التعامل مع المتطلبات الجديدة لسلاسل الإمداد وزيادة القدرة الاستيعابية حتى أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة بالإضافة لتخفيض زمن عبور السفن والذي أصبح 11ساعة فقط، مؤكدا أن قناة السويس هى فكرة وقرار وتخطيط مصرى خالص، عملت الدولة على إنهاؤه في زمن قياسي ولعل تضاعف الإيرادات على مدار السنوات الماضية خير دليل ورد قاطع على كافة المشككين الذين سعوا لترويج الشائعات حول مشروع قناة السويس، حتى أصبحت شريان مهم للاقتصاد العالمي.

وتوجه عضو مجلس الشيوخ، بالتحية والشكر للرئيس السيسي الذي تفاعل مع المشروع عندما كان مجرد فكرة وحرص على تحويلها لواقع في أقل وقت ممكن، لثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على تطوير أنفسهم وإبهار العالم بكفاءة وجدارة الإدارة المصرية، لترسيخ مكانة القناة بصفتها أهم الممرات الملاحية في العالم وما تحظى به من أهمية للاقتصاد والتجارة العالمية، كما تواصل الدولة جهودها لدعم تنافسية القناة بالتوسع في تقديم الخدمات اللوجيستية المستحدثة بهدف جذب عملاء جدد والمزيد من الخطوط الملاحية للقناة مثل تموين السفن وجمع المخلفات وغيرها.

