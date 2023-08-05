عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. لحظة إنقاذ طاقم القاطرة فهد عقب تعرضها للغرق بقناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصلت صدى البلد على مقاطع فيديوهات لأعمال إنقاذ طاقم القاطرة فهد والي  تعرضت للغرق بالمجرى الملاحي لقناة السويس عقب اصدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة .


وتكشف الفيدوهات التى حصلت عليها صدى البلد أعمال البحث وانشال طاقم القاطرة من المجرى الملاحي لقناة السويس.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كشق اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

شواطئ بورسعيد و بورفؤاد كاملة العدد خلال عطلة نهاية الأسبوع | تفاصيل

رقم قياسي عالمى لميناء شرق بورسعيد.. تفاصيل

يبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المجرى الملاحي هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس مقاطع فيديوهات هونج كونج بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

إجراء من جامعة السويس للقضاء على قوائم الانتظار للقسطرة القلبية بقنا

أسرار وكواليس فيديو ظهور شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بلاغات وإتجار في البشر| هل وقع فيلم "ع الزيرو" في المحظور؟!.. وأول رد على الاتهامات

مهلة لـ ترامب حتى الإثنين للرد على اتهامه بتهديد الشهود

مفيدة شيحة تفتح النار على مروّجي شائعات انتحار شيرين عبد الوهاب

جيش الاحتلال يعلن قرية برقة الفلسطينية منطقة عسكرية مغلقة

فيضانات وعواصف.. مفاجأة حول ذروة ظاهرة النينو الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة..فيديو

مفيدة شيحة : محمد منير وحميد الشاعري ولعوها على مسرح العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاف على نفسك.. النوم بجانب الهاتف يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

اكتشاف علمي | الحبة القاتلة لعلاج مرض خطير منتشر

طريقة عمل كيك التفاح بالقرفة.. مذاق لا يقاوم

حسام موافي يكشف أخطر أنواع الغيبوبة

فيديو

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

أصحاب المجاميع المنخفضة.. التعليم ترد على السماح بالتحسين لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

أشعر بلذة في قضاء حوائج الناس.. نادية مصطفى: نفسي أعمل دار مسنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ