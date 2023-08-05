شاهد.. لحظة إنقاذ طاقم القاطرة فهد عقب تعرضها للغرق بقناة السويس

حصلت صدى البلد على مقاطع فيديوهات لأعمال إنقاذ طاقم القاطرة فهد والي تعرضت للغرق بالمجرى الملاحي لقناة السويس عقب اصدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة .



وتكشف الفيدوهات التى حصلت عليها صدى البلد أعمال البحث وانشال طاقم القاطرة من المجرى الملاحي لقناة السويس.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كشق اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

يبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

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