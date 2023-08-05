محمد هاني يستمتع بإجازته الصيفية على شاطئ البحر| شاهد

شارك محمد هانى نجم الأهلي، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد هانى علي شاطئ البحر رفقه كلبه أثناء قضاء عطلته الصيفيه، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.