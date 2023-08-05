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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كيف نحمي الشباب من التطرف؟.. باحث يكشف أنواعه وأسبابه| فيديو

الحسن البخاري
الحسن البخاري

كشف الحسن البخاري ، الباحث في شئون الرد على الإلحاد والتطرف ، عن آلية حماية الشباب من التطرف وكيفية إنقاذ مستقبلهم.

 

وقال الحسن البخاري ، في حوار لـ “صدى البلد”، إن حماية الشباب من التطرف ، معركة مستمرة إلى قيام الساعة ، لأن التطرف هو نوع من أنواع الفساد والشر ، والمعركة بين الخير والشر مستمرة إلى يوم الساعة.

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وأضاف ، أن التطرف ، يحتاج إلى تجفيف المنابع ، فعلينا عند مواجهة التطرف ، أن نكشف عن الأفكار والمزالق التي بسببها يتجه الشباب إلى التطرف.

 

وذكر أن التطرف على درجات ، فهناك تطرف يهتم بحمل السلاح وسفك الدماء والتفجير ، وبالنسبة لمصر تمكنت من القضاء على هذا النوع من التطرف.

 

أما التطرف الفكري الذي يمهد إلى حمل السلاح ، وفيه نجد أناس متطرفين يتهمون غيرهم بالتكفير والتبديع ، وهذا الفكر أسهل شئ عنده حمل السلاح.

 

وأشار إلى أنه بعد الوقوف على أسباب التطرف ، أن نجد لها حلولا ، فالمتطرفين ناجحين بشدة في مخاطبة الشباب الصغار ، فينشئ الشاب محملا بالأفكار الراسخة في ذهنه من هؤلاء المتطرفين.

 

وأكد أن مؤسسة الأزهر الشريف، تحمل على عاتقها نشر الفكر الوسطي المنضبط ، لها دور كبير في هذه المهمة ولابد من مساعدتها ونشر منهجها .

 

كما يجب استخدام الطرق الحديثة للوصول إلى الشباب عبر السوشيال ميديا ، منوها أنه لن يصلح مواجهة الفكر المتطرف بشكل مركزي، فلابد أن تكون هناك مؤسسة معنية بهذا الأمر ، ومن ورائها جهات تساندها وتدعمها بشدة.

 

التطرف الحسن البخاري أسباب التطرف الأزهر

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