بعد تحذيرات هيئة الدواء من قطرة شهيرة.. عقوبة بيع عقارات طبية مغشوشة

حذرت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان « غش تجاري » من عبوات مغشوشة لبعض التشغيلات الخاصة بقطرة العين « Nevaxal Fort eye drop » تشغيلة رقم: 0422137-1122153 ، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة .

وتعد ظاهرة غش الادوية واحدة من أهم الظواهر التي تسعي الجهات الصحية والأمنية لدحرها بالمجتمع، وذلك لما لها من أخطار جسيمة علي مستوي الصحة العامة للمواطنين من خلال تعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة من شأنها أن تؤدي بحياتهم.

وحدد القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية عقوبات رادعة لمواجهة هذه الكريمة حيث عاقب:

- بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.