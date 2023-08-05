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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تحذيرات هيئة الدواء من قطرة شهيرة.. عقوبة بيع عقارات طبية مغشوشة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذرت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان « غش تجاري » من عبوات مغشوشة لبعض التشغيلات الخاصة بقطرة العين « Nevaxal Fort eye drop  » تشغيلة رقم: 0422137-1122153  ، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة .

وتعد ظاهرة غش الادوية واحدة من أهم الظواهر التي تسعي الجهات الصحية والأمنية لدحرها بالمجتمع، وذلك لما لها من أخطار جسيمة علي مستوي الصحة العامة للمواطنين من خلال تعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة من شأنها أن تؤدي بحياتهم.


عقوبة غش الأدوية 

 

وحدد القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية عقوبات رادعة لمواجهة هذه الكريمة حيث عاقب: 

 

- بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

 

- العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

هيئة الدواء غش تجاري Nevaxal Fort eye drop غش الأدوية

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