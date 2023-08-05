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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيضانات وعواصف.. مفاجأة حول ذروة ظاهرة النينو الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة..فيديو

فيضانات
فيضانات

أكد د. عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، أن ظاهرة النينو تظهر كل 4 أو 7 سنوات في منطقة محددة بالعالم .

 

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وقال سمعان في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ظاهرة النينو عندما تظهر تستمر لمدة عام ثم تختفي، وأخر مرة ظهرت ظاهرة النينو كانت منذ 6 سنوات ولم نشعر بها آنذاك بالشكل الذي نشعر به حاليا  بسبب التغيرات المناخية ".

 

 وتابع عبد المسيح سمعان :" ذورة ظاهرة النينو الحالية ستكون في شهر ديسمبر المقبل  وتنتهى في شهر أبريل المقبل ".

 

 واكمل عبد المسيح سمعان : التغيرات المناخية والقبة الحرارية تجلعنا نشعر بظاهرة النينو بشكل ملحوظ في حالة الطقس ".

 

 ولفت عبد المسيح سمعان :"  هناك زيادة في درجة حرارة الأرض مع تواجد قبة حرارية وظاهرة النينو "، مضيفا:" ظاهرة النينو تتسبب في دفء المياه على سطح المحيط ومع سخونة المياه تتحرك المياه بما يؤدي إلى حدوث فيضانات وعواصف ".

النينو ظاهرة النينو تغيرات مناخية المناخ اخبار التوك شو

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