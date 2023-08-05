فيضانات وعواصف.. مفاجأة حول ذروة ظاهرة النينو الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة..فيديو

أكد د. عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، أن ظاهرة النينو تظهر كل 4 أو 7 سنوات في منطقة محددة بالعالم .

وقال سمعان في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ظاهرة النينو عندما تظهر تستمر لمدة عام ثم تختفي، وأخر مرة ظهرت ظاهرة النينو كانت منذ 6 سنوات ولم نشعر بها آنذاك بالشكل الذي نشعر به حاليا بسبب التغيرات المناخية ".

وتابع عبد المسيح سمعان :" ذورة ظاهرة النينو الحالية ستكون في شهر ديسمبر المقبل وتنتهى في شهر أبريل المقبل ".

واكمل عبد المسيح سمعان : التغيرات المناخية والقبة الحرارية تجلعنا نشعر بظاهرة النينو بشكل ملحوظ في حالة الطقس ".

ولفت عبد المسيح سمعان :" هناك زيادة في درجة حرارة الأرض مع تواجد قبة حرارية وظاهرة النينو "، مضيفا:" ظاهرة النينو تتسبب في دفء المياه على سطح المحيط ومع سخونة المياه تتحرك المياه بما يؤدي إلى حدوث فيضانات وعواصف ".