السبب خلافات مالية.. الأمن يعيد طفلا بعد اختطافه بدمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بقيام شقيقين "مقيمان بدائرة مركز شرطة فارسكور" بخطف نجلها (طفل سن 5) لوجود خلافات مالية بين شقيقها والمشكو فـى حقهما.

أثبتت تحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة وأن المتهمين وراء إرتكابها وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات ًوأضافا أنهما قاما بإخفاء الطفل لدى (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة فارسكور ) .

وبإستهداف قطاع الامن العام للشقة محل سكن الأخيرة أمكن ضبطها وتحرير الطفل ، وبمواجهتها قررت أن المتهمان مدينان لها بمبلغ مالى وأخبراها أن لهما مبالغ مالية لدى والد الطفل المختطف وأنهما سوف يقومان بإصطحاب الطفل وتركه لديها لحين قيام والده بسداد المبالغ المالية لهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.