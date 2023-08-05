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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ دراسات بيئية: ظاهرة النينو تؤثر على الكائنات البحرية

عبد المسيح سمعان
عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية

أكد عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، أن ظاهرة النينو تتسبب في دفء المياه على سطح مياه المحيط الهندي.

 

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وقال عبد المسيح سمعان في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ظاهرة النينو لها تأثير على حياة الكائنات البحرية ".

 

 وتابع عبد المسيح سمعان :" سلوك أي كائنات حية يختلف عند ظهور ظاهرة النينو بسبب اختلاف درجات حرارة المياه التي تعيش فيها الكائنات البحرية ".

 

 واكمل عبد المسيح سمعان :" تغير درجة حرارة المياه يدفع الكائنات البحرية للتحرك إلى أماكن أخرى ليس من المعتاد أن تظهر فيها وقد يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن البيئي ".

 

 ولفت عبد المسيح سمعان :" ظاهرة النينو تؤثر على التنوع البيولوجي المتواجد في الحياة البحرية"، مضيفا:" دخلنا في مرحلة عدم توازن بيئي مع ارتفاع درجة حرارة الأرض ".

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