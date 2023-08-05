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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تطلق صواريخ من بيلاروسيا.. إنذارات في جميع أنحاء أوكرانيا إثر انفجارات متعددة

صدى البلد

سمع منذ وقت قصير، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، دوي أجهزة الإنذار في كييف وزابوريزهزيا وتنبيهات جوية إثر تقارير عن انفجارات، لكن يبدو أن الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية أكثر انتشارًا.

 

أبلغ عدد من المصادر، لسكاي نيوز البريطانية، عن انفجارات وإنذارات في أماكن أخرى، وتدعي أوكرانيا أن روسيا تطلق صواريخ باليستية على المدن، وتشير بعض التقارير إلى أن القوات الروسية تطلق صواريخ من داخل الأراضي البيلاروسية.

 

قالت المتحدثة باسم الرئيس زيلينسكي، يوليا مندل، على تويتر "الهجوم الصاروخي يقع في مناطق كييف وفينوتسيا وجيتومير وتشيركاسي. لكن حالة التأهب في جميع أنحاء أوكرانيا". 

 

كما أفادت مصادر في منطقة خميلنيتسكي عن وقوع هجمات، ولا يزال يُسمع دوي انفجارات في زابوريزهيا.

 

يأتي ذلك بعد أن وعدت وزارة الدفاع الروسية بالرد على هجمات الطائرات المسيرة على السفن في البحر الأسود أمس.

​أوكرانيا​ و​روسيا حرب أزمة بيلاروسيا

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