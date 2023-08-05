عبر برنامج زوم.. إجراء المقابلات الشخصية لراغبي عضوية بالنادي الأهلي أون لاين

تعقد لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، وفي حضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وممثلي إدارة الاشتراكات، اجتماعًا في الثانية عشرة ظهر بعد غد الأثنين لإجراء المقابلات الشخصية لمن تقدموا للاشتراك في عضوية الأهلي أو أي من فروع النادي بنظام «الأونلاين» «عبر برنامج زوم».

وتقام المقابالات سواء كان المتقدمون داخل البلاد أو خارجها خاصة في الدول العربية.

وكانت اللجنة قد قررت العمل بنظام «الأونلاين» للتيسير على كل المصريين الذين يرغبون في الانضمام لعائلة الأهلي من أي مكان في العالم، حيث يستطيع أي راغب في الاشتراك سحب استمارة العضوية وإنهاء كافة إجراءات اشتراكه في عضوية النادي أو أي فرع بنظام «الأونلاين» دون الحاجة للحضور لمقر النادي اضغط هنا

