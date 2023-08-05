أحمد موسى: تحريض الجماعة الإرهابية ضدي لا يحرك شعرة من رأسي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه بعد حلقة كشف كواليس فض اعتصام رابعة الإرهابي، وجد أن قنوات التنظيم الإرهابي تقوم بالتحريض ضده.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "تحريض التنظيم الإرهابي ضدي لا يحرك شعرة من رأسي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "عناصر الإخوان يحرضون ضد ضيفي في هذه الحلقة ثروت الخرباوي بعد كشف الخرباوي لفضائح الجماعة الإرهابية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "عناصر التنظيم الإرهابي زعلانين إننا كشفنا علاقة المخابرات الإنجليزية وبي بي سي بالفيلم المزيف الذي عرضه الإخوان في قنواتهم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الإخوان الإرهابية مش عايزة أي حاجة إيجابية في الدولة المصرية".