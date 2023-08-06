خبراء الأمن السيبراني يصدرون تحذيرا عاجلا لمستخدمي واتساب

أصدر خبراء للأمن السيبراني تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب، حيث يقوم عدد من المحتالين بسرقة حساب واتساب الخاصة بالمستخدمين وإقناع الضحايا بحيل مخادعة، لسرقة بياناتهم وأموالهم.

وأصدر أوليفر شو، رئيس قسم مكافحة الاحتيال بالمملكة المتحدة تحذيرا لمستخدمي واتساب WhatsApp في جميع أنحاء العالم، حيث يسعى المحتالون إلى إجراء مكالمة صوتية عبر واتساب مع أعضاء المجموعات وجروبات الدردشة المختلفة للتعارف.

ويقوم المحتالون بانتحال شخصية أخرى قريبة من أحد أعضاء المجموعة لكسب الثقة، وباستخدام صور ملفات شخصية مزيفة وأسماء، ينخدع الضحايا، ويبدأون في إعطاء الثقة لهذ الشخص.

وتتضمن الحيلة إرسال رمز مرور أو الكود المكون من 6 أرقام لمرة واحدة للضحية ، مدعيا أنه سيمكنهم من الانضمام إلى مكالمة فيديو قادمة، ويطلب المحتال من الضحية مشاركة رمز المرور ، وهو في الواقع وسيلة لاختطاف حساب واتساب الخاص بالضحية ونقله إلى جهاز جديد.

وبمجرد الحصول على الكود ، يقوم المحتال بتمكين التحقق من خطوتين ، ومنع الضحية من حسابه، ثم يتم إرسال رسالة استغاثة مخادعة للحصول على مساعدة مالية عاجلة إلى جهات اتصال الضحية ، للاستفادة من حسن نية المستخدمين.

وحذر أوليفر شو من أنه “يظل تطبيق واتساب الوسيلة المفضلة للمحتالين” ونصح المستخدمين بتوخي الحذر ، حيث نصح الأعضاء بعدم الاستجابة في الاتصال غير المتوقع وعدم مشاركة تفاصيل الحساب مطلقًا ، حتى إذا كان الملف الشخصي يبدو مألوفًا، وفقا لـ The Ross Gazette.

كما نصح “ شو” بتمكين ميزة المصادقة الثنائية لطبقة أمان إضافية، وفي حالة وجود طلب غير معتاد ، نصح الأعضاء بالاتصال بالفرد لتأكيد هويتهم قبل اتخاذ أي إجراء.

كما شجع ضحايا الاحتيال أو الجرائم الإلكترونية على الإبلاغ عن الأمر للجهات الأمنية المختصة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن رسائل البريد العشوائي أو حظر المرسلين داخل تطبيق واتساب .