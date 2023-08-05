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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عادل حمودة: جان جاك روسو مؤلف العقد الاجتماعي من أهم كتب عصر التنوير

عادل حموده
عادل حموده

استعرض الإعلامي عادل حمودة  برنامج واجه الحقيقة، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، في حلقة خاصة كتاب " العقد الاجتماعي " ضمن أهم 10 كتب سياسية يجب أن يقرأها السياسيون وإلا عليهم البحث عن مهنة أخري،  وكتاب "العقد الاجتماعي" ألفه جان جاك روسو، وهو كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نباتات فرنسي.

 

وأوضح «حمودة» أن «روسو» أيضا أهم كتاب عصر التنوير،  وأثرت أعماله في التعليم والأدب والقانون والسياسة، وكتاب العقد الاجتماعي عمل كلاسيكي من أعمال الفلسفة السياسية، نشر عام 1762، والكتاب مقسم إلى أربعة أجزاء، لافتا إلى أن الفصول الأربعة تدور حول العلاقة بين الفرد والدولة،  وتدور أيضا حول طبيعة السلطة السياسية وشرعيتها، ويتناول الكتاب أهمية العقود الاجتماعية في خلق نظم تحكم بالعدل.

وأشار الإعلامي عادل حمودة إلى أن العقد الاجتماعي هو أساس السلطة السياسية، والسبب أن الافراد يتنازلون طواعية عن بعض حقوقهم وحرياتهم للدولة من أجل الصالح العام، ووالصالح العام يعني حمايتهم من الأذى، ويؤكد الكتاب على أهمية استمرار السيادة للشعب، أليس الشعب هو المصدر النهائي للسلطات؟
ويرى روسو أن البشر طيبون ولكن المجتمع يفسدهم، هنا على الدولة تنمية الفضيلة بين المواطنين للتخفيف من حجم الشرور في المجتمع، مشيرا إلى ان كتاب العقد الاجتماعي عمل يحفز السياسيين على التفكير.و استندت إليه كثير من النظريات السياسية الحديثة التي تؤكد علي أهمية السيادة للشعب وأهمية الصالح العام وتحديد دور الدولة دون الجور على المواطن.

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