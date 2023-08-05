فشل أمني كبير .. ردود فعل غاضبة في إسرائيل بسبب عملية تل أبيب

أثارت عملية إطلاق النار التي وقعت في شارع مونتيفيوري بمدينة تل أبيب والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح حرجة واستشهاد منفذها، ردود فعل غاضبة في وسائل الإعلام العبرية.

وقالت القناة الـ14 العبرية،ان ما حدث في تل أبيب هو فشل أمني كبير، مشيرة إلى أن منفذ العملية كان مطلوباً، وعجز الجيش عن الوصول إليه منذ 6 أشهر.

وأضافت: "على جميع المسؤولين الأمنيين تقديم تفسيرات حول كيفية قيام مسلح مطلوب معروف مسبقا للمنظومة الأمنية، بشق طريقه من قلب مخيم جنين إلى قلب تل أبيب".

من جانبها قالت قناة كان العبرية:"بعد انقطاع شهر، سيجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" غدا لإجراء مناقشات حول التوترات في لبنان والساحة الفلسطينية.

وأضافت: "حقيقة أن منفذ عملية تل أبيب من جنين قد يدفع المنظومة الأمنية إلى اتخاذ قرار بإعادة نشاط الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

بدوره قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤآف جالانت تعقيبا على العملية:" تم تفادي هجوم كبير، سنلاحق الإرهابيين ومن يقف خلفهم ويرسلهم .وفق تعبيره.

فيما أشاد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بـ"يقظة عناصر دورية الأمن البلدي لبلدية تل أبيب، وإحباطهم عملية أكبر بكثير"، مضيفا أن "قوات الأمن ستصل إلى كل من يهددون حياتنا".