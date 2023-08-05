عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل أمني كبير .. ردود فعل غاضبة في إسرائيل بسبب عملية تل أبيب

ردود فعل غاضبة في
ردود فعل غاضبة في إسرائيل بسبب عملية تل أبيب

أثارت عملية إطلاق النار التي وقعت  في شارع مونتيفيوري بمدينة تل أبيب والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح حرجة  واستشهاد منفذها، ردود فعل غاضبة في وسائل الإعلام العبرية.

وقالت القناة الـ14 العبرية،ان ما حدث في تل أبيب هو فشل أمني كبير، مشيرة إلى أن منفذ العملية كان مطلوباً، وعجز الجيش عن الوصول إليه منذ 6 أشهر.

وأضافت: "على جميع المسؤولين الأمنيين تقديم تفسيرات حول كيفية قيام مسلح مطلوب معروف مسبقا للمنظومة الأمنية، بشق طريقه من قلب مخيم جنين إلى قلب تل أبيب".

من جانبها قالت قناة كان العبرية:"بعد انقطاع شهر، سيجتمع  مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" غدا لإجراء مناقشات حول التوترات في لبنان والساحة الفلسطينية.

وأضافت: "حقيقة أن منفذ عملية تل أبيب من جنين قد يدفع المنظومة الأمنية إلى اتخاذ قرار بإعادة نشاط الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.
بدوره قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤآف جالانت تعقيبا على العملية:" تم تفادي هجوم كبير، سنلاحق الإرهابيين ومن يقف خلفهم ويرسلهم .وفق تعبيره.

فيما أشاد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بـ"يقظة عناصر دورية الأمن البلدي لبلدية تل أبيب، وإحباطهم عملية أكبر بكثير"، مضيفا أن "قوات الأمن ستصل إلى كل من يهددون حياتنا".

تل أبيب إصابة مستوطن الكابينت مخيم جنين الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

مفاجأة تنتظر العاملين بالدولة لنهاية أغسطس.. ماذا قررت الحكومة بداية من غد

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

الرحيل للترشح | قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن الاستقالة الجماعية

مفاجأة فى رحيل سيد عبد الحفيظ.. القرار من مارس وكولر مصدوم

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

"كونا" تبرز تأكيد السيسي وبن زايد على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك

السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية

سعر الذهب عيار 21 اليوم 6-8-2023

النيابة العامة تتخذ إجراءات لتحديد المتسبب في حريق وزارة الأوقاف

أسعار تويوتا كامري الجديدة في الكويت

الرئيس الجزائري: زيارتي لفرنسا قائمة.. والبريكس القلب النابض لعدم الانحياز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ