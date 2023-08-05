عمدة المصريين في باريس: 50 مليار دولار تحويلات المغتربين سنويا

‏قال صالح فرهود عمدة المصريين في باريس، أن المصريين في أوروبا وأمريكا من 4 إلى 5 مليون مصري، ولا يستطيعوا تحويل أموالهم إلى مصر لأنهم مرتبطين بـ إقرار ضريبي كل عام.

‏وتابع ‏خلال لقاء له مع الإعلامي "محمد الباز"، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن هذه الأموال تدخل مصر مع القادمين من الخارج وأقل رقم يدخل إلى مصر من حوالي 45 إلى 50 مليار دولار سنويا ليس عن طريق التحويلات قائلا: "بتدخل الفلوس دي في جيوب المصريين ومسموح تخرج بحوالي 10 الاف دولار"، مضيفا أن المصريين يقوموا بتغيير العملة في السوق السوداء وليس البنوك.

تحويلات المصريين في الخارج

‏وأضاف: نحن نريد حل حتى تستفيد البلد بهذه المليارات التي تدخل إلى السوق السوداء وليس البنوك.