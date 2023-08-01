برلمانية تطالب بتسهيل إجراءات تحويلات المصريين بالخارج لزيادة النقد الأجنبي

قالت النائبة سهام مصطفى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر لديها جاليات فى الكثير من دول العالم، وخاصة الأكثر تفاعلا مع الجاليات المصرية المتواجدة فى السعودية ودول الخليج، باعتبارهم الأقرب فى العمل هناك ورجوعهم لأرض الوطن، مؤكدة أن كل الجاليات فى جميع دول العالم تحت مسؤلية الدولة.



وأشارت "مصطفى" لـ"صدى البلد"، إلى أن الدور الأكبر يرجع إلى اللاجئين المتواجدين فى السعودية ودول الخليج، لقيامهم بعمل تحويلات وشراء مختلف الأشياء فى مصر، موضحة أنه يجب أن يأخذوا الإهتمام الأكبر بين الدول الأخرى، عن طريق محاولة الدولة بتخصيص مساكن أو أراضى ليقوموا بشرائها، ومبادرة السيارات.



وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن المصريين بالخارج يقوموا بإمداد مصر فى إقتصادها عن طريق التحويلات المستمرة للأهالى، وشرائهم للبيوت والأراضى وتقديتهم الإجازة فى مصر(وهذه إفادة للسياحة الداخلية)، ولجؤهم لغلتحاق اولادهم بالجامعت الخاصة بمصر.



وأشارت إلى أن مصر فى إحتياج لمبادرات أخرى فعالة وجاذبة، كتسهيلات السيارات التى يتم استيرادها من الخارج، وفى تقليل مدة الوديعة، تشجيعا لهم للعودة إلى مصر، وذلك بوضع شروط للبيع والشراء، ومنع التعقيدات فى تحويلات المبالغ المالية فى البنوك، مطالبة بإعادة النظر فى بعض التعقيدات لمنع اللجوء لطرق غير مشروعة فى تحويل العملات الصعبة، مؤكدة أن مصر حاليا غير التى كانت فى 2011.