عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بتسهيل إجراءات تحويلات المصريين بالخارج لزيادة النقد الأجنبي

النائبة سهام مصطفى،
النائبة سهام مصطفى، عضو لجنة العلاقات الخارجية

قالت النائبة سهام مصطفى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر لديها جاليات فى الكثير من دول العالم، وخاصة الأكثر تفاعلا مع الجاليات المصرية المتواجدة فى السعودية ودول الخليج، باعتبارهم الأقرب فى العمل هناك ورجوعهم لأرض الوطن، مؤكدة أن كل الجاليات فى جميع دول العالم تحت مسؤلية الدولة.


وأشارت "مصطفى" لـ"صدى البلد"، إلى أن الدور الأكبر يرجع إلى اللاجئين المتواجدين فى السعودية ودول الخليج، لقيامهم بعمل تحويلات وشراء مختلف الأشياء فى مصر، موضحة أنه يجب أن يأخذوا الإهتمام الأكبر بين الدول الأخرى، عن طريق محاولة الدولة بتخصيص مساكن أو أراضى ليقوموا بشرائها، ومبادرة السيارات.


وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن المصريين بالخارج يقوموا بإمداد مصر فى إقتصادها عن طريق التحويلات المستمرة للأهالى،  وشرائهم للبيوت والأراضى وتقديتهم الإجازة فى مصر(وهذه إفادة للسياحة الداخلية)، ولجؤهم لغلتحاق اولادهم بالجامعت الخاصة بمصر.


وأشارت إلى أن مصر فى إحتياج لمبادرات أخرى فعالة وجاذبة، كتسهيلات السيارات التى يتم استيرادها من الخارج، وفى تقليل مدة الوديعة، تشجيعا لهم للعودة إلى مصر، وذلك بوضع شروط للبيع والشراء، ومنع التعقيدات فى تحويلات المبالغ المالية فى البنوك، مطالبة بإعادة النظر فى بعض التعقيدات لمنع اللجوء لطرق غير مشروعة فى تحويل العملات الصعبة، مؤكدة أن مصر حاليا غير التى كانت فى 2011.

المصريين بالخارج مجلس النواب العلاقات الخارجية العملات الصعبة مبادرة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

بسبب السوبر الإفريقي| أزمة تضرب الأهلي .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

القباج: إنشاء أكثر من وسيلة تواصل مع المصريين بالخارج

3 أدوار مهمة.. كيف دعم المصريين بالخارج الاقتصاد الوطني في أصعب الظروف؟

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: إعلام جماعة الإخوان الإرهابية انتهج نشر الأكاذيب و"التشاؤم"

ضياء رشوان: إجماع في الحوار الوطني على تطوير الإدارة المحلية

اللواء فؤاد علام يروي شهادته في قضية اغتيال الرئيس السادات

مجانا.. السكة الحديد توفر عربة جولف بمحطة مصر لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ أمريكا.. وهذا أول رد من وزيرة الخزانة

4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ