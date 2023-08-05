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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمني : جماعة الإخوان جنّدت بعض أقارب المسؤولين في الدولة

صدى البلد

قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بتجنيد بعض أقارب المسؤولين في الدولة من أجل أن تكون هذه العناصر جزءا من حماية التنظيم.

مشيرًا إلى أن الإخوان نجحت في تجنيد ابنة أحد اللواءات المسؤولين عن التنظيم في أمن الدولة،  وهذا سبب حرجًا في التعامل مع بعض القضايا، ولكن الجهاز نجح في النهاية في تحييد  هذه الأمور. 


 وتابع "علام"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن جماعة الإخوان أبعد ما تكون عن الدين، والكثير من هذه العناصر تهتم بالمادة بصورة كبيرة،  مشيرًا إلى أن جهاز أمن الدول استخدم اهتمام الإخوان بالمادة والأموال، وتم دعمهم ماديًا من أجل تجنيد بعض العناصر، ونجحنا مع الكثير منهم.

وأضاف أن المادة مؤثرة جدًا مع عناصر الإخوان، وكذلك المناصب، معقبًا: " كل واحد عايز يضرب التاني، عشان ياخد مكانه أو منصبه في الأسرة أو في شعبة الإخوان".
 

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