السلطات الأمريكية تغرّم مالك مقر تويتر بعد رفع الشعار X

غرمت السلطات الأمريكية مالك مقر تويتر بعد رفع علامة الشعار الجديد "X".

وقامت إدارة فحص المباني في مدينة سان فرانسيسكو بفتح شكوى وبدء تحقيق فوري بعد رفع العلامة فوق المبنى.

وبحسب “فوربس” فإن السلطات في مدينة سان فرانسيسكو قد قررت تغريم مالك المقر 4447 دولارًا كرسوم، حيث قال المسئولون في المدينة - حيث يقع مقر مبنى “تويتر” والذي تم تغييره لـ X - إن استبدال الحروف أو الرموز على المباني، أو وضع علامة فوق أى مبنى ، يتطلب تصريحًا لأسباب التصميم والسلامة.

وصرح باتريك هانان، المتحدث باسم إدارة التفتيش على المباني لـ “فوربس”، إن مالك العقار اضطر إلى دفع رسوم إنفاذ بقيمة 3686 دولارًا لإدارة فحص المباني وإدارة تخطيط المدن في سان فرانسيسكو بعد إنشاء اللافتة وإزالتها دون استشارة الإدارات في البداية.

وأشار هانان إلى أن تصريح إزالة اللافتة ،الذي سُمح بتأمينه بعد إزالته يوم الاثنين الماضي، كلف المالك 761 دولارًا إضافيًا حيث يغطي هذا التصريح جميع الأعمال المنجزة على اللافتة ، بما في ذلك بنائها.

وكانت إدارة فحص المباني في مدينة سان فرانسيسكو قد تلقت 24 شكوى بشأن اللافتة، التي تم تثبيتها دون إذن من المدينة، حيث كانت إدارة المدينة قد فتحت تحقيقا بشأن اللافتة الأسبوع الماضي.

وأكد هانان لـ “فوربس”: "بمجرد اكتمال التصريح ، سيتم إلغاء إشعار الانتهاك" ، مما يعني أن المدينة لن تتخذ المزيد من الإجراءات.

وكان تم وضع شعار X فوق المقر، يوم الجمعة الماضي، وأثار تحقيقًا من مدينة سان فرانسيسكو، وتم إصدار إشعار بالمخالفة ضد صاحب العقار قبل إزالة الإشارة.

ومنذ أكثر من أسبوع ، قام العمال أيضًا بإزالة عدة رسائل من علامة Twitter المرفقة على جانب المبنى ، لكن الشرطة أوقفت العمل بسبب الارتباك بشأن التصريح ولأن أصحاب العقارات لم يتم إبلاغهم بتغيير اللافتة ، وفقًا لـ NBC .

وكان هانان قد صرح الأسبوع الماضي لـ NPR بأن "مراجعة التخطيط والموافقة عليهما ضروريان أيضًا لتركيب هذه العلامة، لذلك فالمدينة تفتح شكوى وتبدأ التحقيق". وأكد هانان على أن إقامة لافتة فوق أي مبنى يتطلب أيضًا الحصول على تصريح.

وفي وقت سابق، كان مالك تويتر، إيلون ماسك قد كشف النقاب عن شعار "X" الجديد ليحل محل شعار العصفور الأزرق والذي طالما اشتهر به تويتر واستبداله بـ "X"، بالإضافة إلى إعادة تسمية منصة تويتر نفسها بـ X .