كريم رمزي يكشف موقف الزمالك من التصعيد ضد اتحاد الكرة في أزمة الـVAR بالقمة

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الزمالك لن يصعد قانونيًا ضد رفض اتحاد الكرة للاستماع إلى ما دار داخل غرفة الفيديو خلال مباراة القمة.

وقال كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: سألت مصدر داخل الزمالك عن خطوات الزمالك المقبلة بعد رفض اتحاد الكرة طلب الزمالك للاستماع إلى غرفة تقنية الفيديو خلال مباراة القمة.

واضاف: المصدر ابلغني ان اتحاد الكرة كان غاضب من بيان الزمالك الأخير بشأن المهلة المحددة للرد على طلبات الزمالك.

وتابع: الزمالك لن يقوم بالتصعيد قانونا ضد اتحاد الكرة، والمصدر أكد ان الزمالك يحترم اتحاد الكرة وعلى مسافة واحدة من الجميع.

وواصل: الزمالك يرى أنه يريد أن يكون هناك مسطرة واحدة بين جميع الأندية ولا يريد أن يدخل في صدامات دولية مع اتحاد الكرة ولكن يريد ان يحصل على حقوقه.