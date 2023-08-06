أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم الأحد 6-8-2023

سجّل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد 6-8-2023.

حيث وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه في 3 بنوك حكومية من بينها مصر والأهلي والتنمية الصناعية.

وحسبما ذكر تقرير مصرفي، فقد أظهر سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-8-2023، دون أي تغيير منذ أكثر من 4 شهور.

سعر البنك المركزي



بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه قد وصل إلي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للشراء داخل البنك المركزي المصري.

سعر القطاع الخاص



بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المشرق، بلوم، أبوظبي الأول، التجاري وفا، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، الاسكندرية، كريدي أجريكول، الكويت الوطني".

أعلى سعر



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

ثاني أعلي سعر



وسجل ثاني اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



الاستثمار الأجنبي يرتفع

وارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات الجديدة في مصر إلى 187.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي استثمارات مصر الخارجية من عمليات تأسيس شركات جديدة و زيادة رؤوس الأموال في شركات قائمة بمقدار 801.7 مليون دولار لتسجل 3.2 مليار دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي بعد أن كانت أقل من 2.4 مليار دولار.

وذكر التقرير أن صافي الأرباح المرحلة من الشركات القائمة بلغت 4.2 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل السابق.

وسجلت إيرادات حصيلة بيع الشركات و الأصول الانتاجية لغير المقيمين نحو مليار دولار واحد مقابل 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.

وصل إجمالي صافي الاستثمارات الواردة من شراء العقارات المملوكة لغير المقيمين لتصبح 447 مليون دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 643.5 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي..