أنغام تنشر صورا من حفلها بجدة وتوجه شكر للجمهور السعودي

شاركت الفنانة أنغام، جمهورها عدة صور من حفلها الأخير الذي أحيته في جدة بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت انغام قائلة: "شكرا أهل جدة على استقبالكم الرائع، غمرتوني بحبكم".

و أحيت صوت مصر حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية وصف بأنه "ليلة استثنائية فرضت فيها أنغام سيطرتها على جمهور تقويم جدة" ومؤكدة على ريادة مصر للفن ممتدة ومستمرة لسلطنة وامتاع عشاق الطرب الأصيل من مختلف الجنسيات العربية.

حضرت أنغام بكامل أناقتها التى تتناسق مع رقى ذوقها وفنها مرتدية فستانا خطف الأنظار من تصميم زهير مراد وكان بصحبتها مديرة أعمالها راندا رياض وبمجرد صعودها على خشبة مسرح بنش مارك بجدة بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات تصاعدات أمواج الهتافات والتصفيق الحار.

وعقب تحية أنغام للجمهور من مختلف الجنسيات العربية لحفاوة وهيبة الاستقبال الحار انطلقت لتقدم وصلة طربية من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني وتقاسم معها الجمهور الغناء فى مشهد أكثر من رائع.

قدمت أنغام خلال وصلتها الطربية قرابة 24 أغنية هى "عمري معاك" ،اهي جت ،عارفة قيمتي ،لا تهجى ،انا عايشة ،حالة ،اساميك الكتيرة ، بخاف افرح ،حالة خاصة جدا ،نسينا نعيش ،بقول نسياك ،غريب ،لوحة باهتة ،بقيت وحدك ،عشان ارضيك ،اناني ،حتة ناقصة ،قلبك ،خليني شوية معاك ،انا بيعته كتير ،وحدانية ،طول مانت بعيد ،عرفها بيا ،وين تروح ،١٠٠ صورة ،سيدي وصالك ،اكتبلك تعهد ،ياريتك فاهمني.

كما قدمت للمرة الأولى أغنيتها الجديدة "سيبك انت" التى تصدرت تريند مواقع التواصل الإجتماعي وهي كلمات أمير طعيمة، ولحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.

تم تجهيز الحفل بمواصفات وتجهيزات "لايف" أكثر من عالمية وحرصت على توجيه كلمة شكر للهيئة العامة للترفيه وبنش مارك على التنظيم ونفذت تذاكر الحفل بمجرد فتح باب الحجز بساعات قليلة.