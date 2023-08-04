عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور هو اللى اختاره.. أنغام تتحدث عن لقب صوت مصر

أنغام
أنغام

أحيت مساء أمس المطربة أنغام حفلا غنائى على مسرح بنش مارك بالسعودية تحت عنوان صوت مصر أنغام.

وقدمت أنغام خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور، وهو ما علقت عليه أنغام فى المؤتمر الصحفى للحفل مؤكدة على أن الجمهور السعودي من متعتش للغناء المصري والفن عموما.

وحرصت أنغام خلال هذا المؤتمر على الحديث عن لقب صوت مصر قائلة: لقب صوت مصر الناس هي اللى اختارتهولي أنا من زمان بسمعه واتكتب كتير فى مقالات صحفية.

وأضافت أنغام يمكن علشان أنا أول صوت نسائى يقدم النشيد الوطني كاملا، بالإضافة إلى أن تتر مسلسل الاختيار اتكتب عليه صوت مصر أنغام.

وتابعت: أنا مخترتش اللقب لنفسي بالعكس الجمهور هو من أختار لى هذا اللقب وشرف لى أن اكون صوت مصر وهعيش علشان أحافظ عليه.

 

تفاصيل حفل أنغام فى السعودية 

أحيت صوت مصر حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية وصف بأنه "ليلة استثنائية فرضت فيها أنغام سيطرتها على جمهور تقويم جدة" ومؤكدة على ريادة مصر للفن ممتدة ومستمرة لسلطنة وامتاع عشاق الطرب الأصيل من مختلف الجنسيات العربية.

حضرت أنغام بكامل أناقتها التى تتناسق مع رقى ذوقها وفنها مرتدية فستانا خطف الأنظار من تصميم زهير مراد وكان بصحبتها مديرة أعمالها راندا رياض وبمجرد صعودها على خشبة مسرح بنش مارك بجدة بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات تصاعدات أمواج الهتافات والتصفيق الحار.

 

 

وعقب تحية أنغام للجمهور من مختلف الجنسيات العربية لحفاوة وهيبة الاستقبال الحار انطلقت لتقدم وصلة طربية من أغانيها المميزة التي تالقت بها طوال مشوارها الفني وتقاسم معها الجمهور الغناء فى مشهد أكثر من رائع.


قدمت أنغام خلال وصلتها الطربية قرابة 24 أغنية هى "عمري معاك" ،اهي جت  ،عارفة قيمتي ،لا تهجى ،انا عايشة ،حالة ،اساميك الكتيرة ، بخاف افرح ،حالة خاصة جدا ،نسينا نعيش ،بقول نسياك ،غريب ،لوحة باهتة   ،بقيت وحدك ،عشان ارضيك  ،اناني ،حتة ناقصة ،قلبك ،خليني شوية معاك  ،انا بيعته كتير ،وحدانية ،طول مانت بعيد ،عرفها بيا ،وين تروح ،١٠٠ صورة ،سيدي وصالك ،اكتبلك تعهد  ،ياريتك فاهمني.

كما قدمت للمرة الأولى أغنيتها الجديدة "سيبك انت" التى تصدرت تريند مواقع التواصل الإجتماعي وهي  كلمات أمير طعيمة، ولحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.


تم تجهيز الحفل بمواصفات وتجهيزات "لايف"  أكثر من عالمية وحرصت على توجيه كلمة شكر للهيئة العامة للترفيه وبنش مارك على التنظيك ونفذت تذاكر الحفل بمجرد فتح باب الحجز بساعات قليلة.


وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.

 

المطربة انغام صوت مصر لقب صوت مصر مسرح بنش مارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل من إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة في إقليم أمهرة

الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

ساديو ماني: ما حدث أمام الزمالك أمر جنوني

موضوعات متعلقة

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج أثناء تكريمه فى جرش.. تفاصيل

بعد تصريحاته الأخيرة ضده.. علاء مرسي يرد على صديق عمره محمد هنيدي

سبتمبر المقبل.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الأردن

نانسي عجرم تتألق في أولى حفلاتها بلبنان هذا الصيف.. صور

نشرة الفن .. حقيقة محاولة شيرين عبد الوهاب إنهاء حياتها وأنغام ومدحت صالح يتألقان في حفلات الخميس

في أقل من شهر.. هبة مجدي تدخل المستشفى بسبب موسى ودهب

علاء مرسي: نفسي أقدم شخصية الجوكر وجمهوري رهيب على السوشيال ميديا

أصدقائي ولاد واتخانقت مع أحمد فهمي بسبب صورة.. أبرز تصريحات هنا الزاهد

ترشيحاتنا

البطولة العربية.. النصر يطيح بالزمالك والرجاء والشباب بالصدارة| ملخص ختام دور المجموعات

الأطواف الأمنية بالقاهرة تطارد مجرم حاول الهرب منهم بـ عابدين

البصل بـ 17 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

رشاوي بتدفع قدامي.. ثورة غضب من نجم الأهلي بسبب السوشيال ميديا.. تفاصيل

الأمن يكشف لغز سرقة لافتات حكومية بمصر الجديدة ويضبط الجناة

حقيقة غلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين لأعمال التطوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة تامر هجرس تثير الجدل بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها.. شاهد

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

فيديو

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

العالم بيغلي.. حرائق المتوسط تدمر تونس والجزائر وتقتل 40 شخصًا.. فيديوجراف

قرار قضائي.. مفاجأت جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ