الجمهور هو اللى اختاره.. أنغام تتحدث عن لقب صوت مصر

أحيت مساء أمس المطربة أنغام حفلا غنائى على مسرح بنش مارك بالسعودية تحت عنوان صوت مصر أنغام.



وقدمت أنغام خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور، وهو ما علقت عليه أنغام فى المؤتمر الصحفى للحفل مؤكدة على أن الجمهور السعودي من متعتش للغناء المصري والفن عموما.



وحرصت أنغام خلال هذا المؤتمر على الحديث عن لقب صوت مصر قائلة: لقب صوت مصر الناس هي اللى اختارتهولي أنا من زمان بسمعه واتكتب كتير فى مقالات صحفية.



وأضافت أنغام يمكن علشان أنا أول صوت نسائى يقدم النشيد الوطني كاملا، بالإضافة إلى أن تتر مسلسل الاختيار اتكتب عليه صوت مصر أنغام.



وتابعت: أنا مخترتش اللقب لنفسي بالعكس الجمهور هو من أختار لى هذا اللقب وشرف لى أن اكون صوت مصر وهعيش علشان أحافظ عليه.





تفاصيل حفل أنغام فى السعودية

أحيت صوت مصر حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية وصف بأنه "ليلة استثنائية فرضت فيها أنغام سيطرتها على جمهور تقويم جدة" ومؤكدة على ريادة مصر للفن ممتدة ومستمرة لسلطنة وامتاع عشاق الطرب الأصيل من مختلف الجنسيات العربية.

حضرت أنغام بكامل أناقتها التى تتناسق مع رقى ذوقها وفنها مرتدية فستانا خطف الأنظار من تصميم زهير مراد وكان بصحبتها مديرة أعمالها راندا رياض وبمجرد صعودها على خشبة مسرح بنش مارك بجدة بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات تصاعدات أمواج الهتافات والتصفيق الحار.

وعقب تحية أنغام للجمهور من مختلف الجنسيات العربية لحفاوة وهيبة الاستقبال الحار انطلقت لتقدم وصلة طربية من أغانيها المميزة التي تالقت بها طوال مشوارها الفني وتقاسم معها الجمهور الغناء فى مشهد أكثر من رائع.



قدمت أنغام خلال وصلتها الطربية قرابة 24 أغنية هى "عمري معاك" ،اهي جت ،عارفة قيمتي ،لا تهجى ،انا عايشة ،حالة ،اساميك الكتيرة ، بخاف افرح ،حالة خاصة جدا ،نسينا نعيش ،بقول نسياك ،غريب ،لوحة باهتة ،بقيت وحدك ،عشان ارضيك ،اناني ،حتة ناقصة ،قلبك ،خليني شوية معاك ،انا بيعته كتير ،وحدانية ،طول مانت بعيد ،عرفها بيا ،وين تروح ،١٠٠ صورة ،سيدي وصالك ،اكتبلك تعهد ،ياريتك فاهمني.

كما قدمت للمرة الأولى أغنيتها الجديدة "سيبك انت" التى تصدرت تريند مواقع التواصل الإجتماعي وهي كلمات أمير طعيمة، ولحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.



تم تجهيز الحفل بمواصفات وتجهيزات "لايف" أكثر من عالمية وحرصت على توجيه كلمة شكر للهيئة العامة للترفيه وبنش مارك على التنظيك ونفذت تذاكر الحفل بمجرد فتح باب الحجز بساعات قليلة.



وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.