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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن أسرة طفل

سيف محمد
سيف محمد

أرسل القارئ محمود عبد المنعم يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة طفل، تم العثور عليه.

وقال في استغاثته هذا الطفل تايه على طريق السخنة السويس فى الكيلو 19 يقول إن اسمه سيف محمد ندى واسم والدته نجلاء عطية 
برجاء من يتعرف عليه يتواصل علي رقم 01015343389.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

استغاثته الخط الساخن 5731 القيادة السياسي الكيلو 19 المتابعة المستمرة بموقع صدى البلد أية علي حافظات الجمهورية خدمة بين الناس ب صدى البلد الإخباري قارئ يستغيث محمود عبد المنعم والقيادة السياسية

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