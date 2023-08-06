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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن أسرة طفلة تم العثور عليها

بسمله محمد
بسمله محمد

أرسل القارئ احمد بيبو يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة طفلة تم العثور عليها. 

وقال في استغاثته تم العثور علي هذه الطفلة عند مرور الواحات بالجيزة في يوليو  2023 بتقول ان اسمها بسملة محمد علي عمر، وأنها من الفيوم ووالدتها اسمها أسماء وخالتها اسمها شادية برجاء ممن يعرف اهلها الاتصال ب01093944442. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.


 

الاتصال الخط الساخن القيادة السياسية الوزارات المعنية خدمة بين الناس طفلة تم العثور عليها والقيادة السياسية

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