حدث مفاجئ.. انتشار خلايا سرطانية تقاوم العلاج داخل الجسم| تفاصيل

يمكن لخلايا السرطان الانتشار بشكل أكبر داخل الجسم ومقاومة العلاج بسبب حدث مفاجئ بحسب ما اكتشفه علماء بجامعة جنوب كاليفورنيا.

ووجد فريق من العلماء بكلية طب «Keck» بجامعة جنوب كاليفورنيا (USC) في الولايات المتحدة، أن الخلايا السرطانية يمكنها اختطاف GRP78 (نوع من البروتينات يساعد في طي أو كشف البروتينات الأكبر حجمًا وبنائها بشكل أساسي أو تمزيقها، ما يؤثر بعد ذلك على ما إذا كانت نشطة بيولوجيًا وعلى وظيفتها) وتستخدمه للانتشار بشكل أكبر في الجسم ومقاومة العلاج.

وقال الباحثون إن دراستهم الجديدة تكشف عن إحدى الآليات الأساسية التي يحدث من خلالها ذلك.

وأضافوا: «نحن نعرف الآن هذه الآلية، وربما يمكننا إيقافها، إذ ان مفتاح العملية المكتشفة حديثًا هو GRP78».

وذهب الباحثون إلى أن الخلايا المجهدة تتصرف بشكل مختلف.

وأردفوا: «يبدو أن هذا يحدث لأن البروتين يهاجر تحت الضغط، حيث يوجد GRP78 عادة في جزء الشبكة الإندوبلازمية للخلية، لكن هذا البحث يظهر أنه ينتقل إلى النواة ويغير سلوك الخلية».

جاء هذا الاكتشاف من خلال تحليل كيفية تنظيم GRP78 لجين EGFR، المرتبط سابقًا بالسرطان.