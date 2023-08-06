جامعة العريش تستقبل طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2024

تواصل جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، استقبال طلبة وطالبات الثانوية العامة ، المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات المصرية لعام 2024.، وذلك بمكتب التنسيق الالكترونى بمقر مركز الاختبارات الالكترونية بجامعة العريش .. تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأعلن رئيس الجامعة، أن مكتب التنسيق الالكتروني بالجامعة يستقبل طلاب الثانوية العامة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام..من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة ظهرا.، لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكترونى .

أوضح، أنه تم تشكيل لجنة من مركز تطوير التعليم لتقديم كل الدعم والنصح والإرشاد فيما يخص التنسيق واختيار الرغبات، متمنيًا سيادته التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأكد أنه يتم تقدم كافة خدماتها تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم، وتوفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب لإتمام عملية التنسيق من خلال قاعات مكيفة ومجهزة بكافة الإمكانات اللازمة لإتمام عملية التنسيق.



١١ كلية :

وتشمل كليات جامعة العريش ١١ كلية :

كلية التربية.، كلية العلوم الزراعية البيئية. ، كلية التربية الرياضية بنين – بنات. ، كلية العلوم. ، كلية الآداب. ، كلية الاقتصاد المنزلي. ، كلية التجارة. ، كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية.، كلية الطب البيطري. ، كلية الحاسبات والمعلومات. ، كلية الطب.



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