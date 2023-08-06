يصل لمستوى العجز.. الرئاسة الأوكرانية تعترف بنقص هائل في الأسلحة

أقرت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن قوات كييف تعاني من نقص هائل في الأسلحة يصل إلى مستوى العجز البالغ بالنسبة لحجم القتال.

ووفقا لروسيا اليوم، قال مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إن "[السلاح] ليس كافيا، بلإنه قليل. ومن وجهة نظر التكافؤ في القتال، إنه بالفعل عجز كبير".

وطالب بودولياك "بالمزيد من الصواريخ والذخيرة من العيار الثقيل من الدول الغربية، فإن هناك "نقصا" في معدات إزالة الألغام.

وأكد أنه يجب على أوكرانيا أن "تزيد بشكل كبير من قدرتها على إصلاح المركبات المدرعة بسرعة".

وفي الوقت نفسه، أضاف بودولياك أن القضية الرئيسية في المفاوضات مع الشركاء الغربيين هي نقل أنظمة الدفاع الجوي ومقاتلات "إف-16" إلى كييف.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد صرح، مساء أمس السبت، بأنه يتوقع قرارات جديدة من الغرب بشأن حزم المساعدات العسكرية لكييف الأسبوع المقبل.