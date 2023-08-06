8 سنين على وفاتها.. ريهام عبد الغفور تتذكر الراحلة ميرنا المهندس

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة مع الراحلة ميرنا المهندس، عبر ستوري حسابها على انستجرام.

وطالبت متابعيها الدعاء لها وقراءة الفاتحة، وكتبت: “وحشتيني ٨ سنين”.

من جانب آخر، انضمت الفنانة ريهام عبد الغفور إلى فيلم أولاد حريم كريم.

ونشر مصطفى قمر صورة له معها وباقي البطلات عبر انستجرام وكتب:" مينفعش حريم كريم من غير القمر ريهام عبد الغفور.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.