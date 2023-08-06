تين هاج يعدد مميزات صفقة مانشستر يونايتد الجديدة

كشف الهولندي تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن أسباب التعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند.

وكان مانشستر يونايتد أعلن أمس السبت ضم هويلوند لمدة 5 مواسم قادما من أتالانتا الإيطالي.

وقال تين هاج في تصريحات لموقع ناديه الرسمي:" هويلوند مهاجم صريح ومباشر جدا أمام المرمى، إنه أيضًا يقوم بالضغط بشكلٍ جيد للغاية، ولديه قوة بدنية وأعتقد أن لتحقيق التوازن في هذا الفريق فنحن بحاجة له".

وأضاف:" بجانب راشفورد، سيكون لدينا لاعب آخر مهاجم يمكنه التسجيل وهذا بالفعل كل ما في ذهنه، هو يريد تسجيل الأهداف فقط".

وتابع" أعتقد أن لديه هذه الإمكانات الهائلة والآن الأمر متروك له لاستكشاف ذلك وسندعمه تماما".

وأشار:" أنا متأكد من أن الفريق بأكمله كان ينتظر لاعب بمثل هذه النوعية، وسيساعدونه على الاندماج سريعًا في غرفة خلع الملابس أو الملعب".

واختتم “ولكن كما قلت، الأمر متروك للاعب وعليه إثبات ما لديه من قدرات”.