مواعيد العمل في وزارة البترول والجهات التابعة| تفاصيل

تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية، اليـوم، الأحـد ٦ أغسطس، وكل أحد مـن كـل أسـبوع طـوال شهر أغسطس، تنفيذ قرار مجلس الوزراء، باعتبار اليوم يـوم عمـل مـن المنـزل.

وبحسب الضوابط التي أعلنتها الوزارة في ذلك الشأن، فإن التطبيق سيكون للعاملين بالوظـائف الإداريـة بـالمقرات الرئيسـيـة لكـل مـن الهيئـة المصـرية العامـة للبتـرول والشـركات القابضـة والهيئـة المصـرية العامـة للثروة المعدنيـة والشركات التابعـة لكـل مـا سـبق، وذلـك فيمـا عـدا العاملين بنظام الورادى، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد بصفة رئيسية.

ويستثنى من ذلك العاملون بـــــــــالحقول ومواقع العمــل والإنتـاج الأخــرى والمتعاملون مباشرة مع الجمهور.

و يجــوز لرؤسـاء الشـركات اسـتثناء اثنــين علـى الأكثـر مـن الإداريــين بكـل إدارة مـن الإدارات الـذين تتطلـب حاجـة العمـل بـالمقرات الإداريـة ضـرورة تواجـدهم كالمسئولين عن المخازن، والإدارة الطبية، والخدمات، والسلامة والصحة المهنية... إلخ.