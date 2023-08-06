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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مواعيد العمل في وزارة البترول والجهات التابعة| تفاصيل

صدى البلد

تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية، اليـوم، الأحـد ٦ أغسطس، وكل أحد مـن كـل أسـبوع طـوال شهر أغسطس، تنفيذ قرار مجلس الوزراء، باعتبار اليوم يـوم عمـل مـن المنـزل.

وبحسب الضوابط التي أعلنتها الوزارة في ذلك الشأن، فإن التطبيق سيكون للعاملين بالوظـائف الإداريـة بـالمقرات الرئيسـيـة لكـل مـن الهيئـة المصـرية العامـة للبتـرول والشـركات القابضـة والهيئـة المصـرية العامـة للثروة المعدنيـة والشركات التابعـة لكـل مـا سـبق، وذلـك فيمـا عـدا العاملين بنظام الورادى، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد بصفة رئيسية.

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خلال أغسطس.. ضوابط عمل الموظفين من المنزل لترشيد استخدام الكهرباء

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تنفيذا للتوجيهات.. جهاز الإحصاء يحدد مواعيد عمل خدمة العملاء خلال أغسطس

ويستثنى من ذلك العاملون بـــــــــالحقول ومواقع العمــل والإنتـاج الأخــرى والمتعاملون مباشرة مع الجمهور.

و يجــوز لرؤسـاء الشـركات اسـتثناء اثنــين علـى الأكثـر مـن الإداريــين بكـل إدارة مـن الإدارات الـذين تتطلـب حاجـة العمـل بـالمقرات الإداريـة ضـرورة تواجـدهم كالمسئولين عن المخازن، والإدارة الطبية، والخدمات، والسلامة والصحة المهنية... إلخ.

وزارة البترول والثروة المعدنية أغسطس عمل من المنزل مواعيد العمل الكهرباء انقطاع الكهرباء

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